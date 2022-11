Elezioni Usa Midterm, vittoria ai Dem: mantengono controllo del Senato

Cruciale la vittoria di Catherine Cortez Masto in Nevada. Esulta Biden: "Non vedo l'ora che arrivino i prossimi 2 anni". I Repubblicani accusano Trump per il fallimento, ma lui respinge le critiche

I Democratici mantengono il controllo del Senato americano per altri 2 anni - secondo le proiezioni di Cnn e Nbc - grazie alla cruciale vittoria di Catherine Cortez Masto in Nevada, con la quale regalano un importante successo a Joe Biden. "Questa è una vittoria e una rivincita per il partito. Gli elettori hanno respinto i repubblicani", dice il senatore liberal Chuck Schumer, che manterrà la leadership dei democratici in Senato. Il risultato del Nevada - dove il partito del presidente ha vinto anche la corsa a segretario di stato con Cisco Aguilar - è un'ennesima doccia fredda per i Repubblicani in queste elezioni di Midterm, alle quali si erano affacciati ottimisti. Così però non è stato: i Democratici hanno mantenuto il controllo del Senato e alla Camera sono in corsa per perdere molti meno seggi delle attese (LO SPECIALE DI SKY TG24 SULLE ELEZIONI).