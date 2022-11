Elezioni Usa Midterm, oggi il voto di metà mandato negli Stati Uniti

America alle urne per il rinnovo di tutti i seggi della Camera dei rappresentanti e di un terzo dei seggi del Senato. Gli elettori di 39 Stati votano anche per eleggere i propri governatori. I sondaggi rimangono in bilico. Biden attacca l'ala trumpiana Maga dei repubblicani: “Tra le forze più cupe che abbiamo mai visto nella nostra storia", ha detto il presidente incitando a "difendere la democrazia". Trump ha detto che farà “un grandissimo annuncio" il 15 novembre, ventilando la sua ricandidatura alla Casa Bianca ascolta articolo Condividi

Negli Usa è il giorno delle elezioni di Midterm, il voto di metà mandato in cui vengono rinnovati tutti i 435 seggi della Camera dei rappresentanti e un terzo dei 100 seggi del Senato (35 nel 2022). Inoltre, gli elettori di 39 Stati andranno alle urne anche per eleggere i propri governatori. Mentre i leader del partito democratico e di quello repubblicano hanno tenuto gli ultimi comizi per convincere l’elettorato, i sondaggi rimangono abbastanza incerti (MIDTERM: LO SPECIALE - TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE).

Cosa dicono gli ultimi sondaggi vedi anche Midterm 2022, speciale maratona di Sky TG24 sulle elezioni USA in tv Negli ultimi giorni i sondaggi sembrano indicare una lieve prevalenza dei repubblicani. Secondo una rilevazione del Wall Street Journal, il Gop sta guadagnando sostegno da un crescente numero di afroamericani rispetto ad altre elezioni recenti e ha migliorato la sua posizione negli ultimi mesi tra gli elettori latinos. Il giornale economico scommette che i repubblicani conquisteranno nelle elezioni di Midterm almeno una delle due Camere, se non entrambe. Il rally di venerdì e il trend positivo della Borsa americana alla vigilia del voto sono un segno che la grande finanza preferisca il cosiddetto 'governo diviso', con la Casa Bianca ad un partito e il Congresso ad un altro. La speranza è quella di uno stallo a Washington, con l'incapacità del parlamento di introdurre leggi che possano danneggiare i profitti delle aziende.

Biden: è il momento di difendere la democrazia vedi anche Usa, Elezioni Midterm 2022: Biden con la peggiore reputazione Il presidente Joe Biden ha ribadito di confidare nei risultati di Midterm: "Abbiamo una possibilità di mantenere il Senato e di rafforzarci, e sono ottimista anche sulla Camera", ha detto durante un ricevimento virtuale per il partito democratico. Poi è tornato ad attaccare l'ala trumpiana del Grand Old Party: "Stiamo affrontando alcune delle forze più cupe che abbiamo mai visto nella nostra storia. Questi repubblicani Maga (acronimo dello slogan trumpiano Make America great again, ndr) sono fatti di un'altra pasta, questo non è il partito repubblicano dei nostri padri, è una cosa differente". Infine in Maryland, nell'ultimo comizio prima delle elezioni, ha detto: "È arrivato per voi il momento di difendere la democrazia. Sappiamo visceralmente che la nostra democrazia è in pericolo, ma noi saremo all'appuntamento. Il potere in America è là dove è sempre stato: nelle vostre mani, le mani del popolo", ha detto il presidente Usa tra gli applausi del pubblico in una università storicamente afroamericana.

Cause Gop per annullare voti anticipati in swing State leggi anche Elezioni Usa Midterm, diritto all’aborto divide elettori. REPORTAGE Sull’altro fronte, dirigenti e candidati repubblicani di almeno tre Stati 'battleground' hanno già presentato azioni legali per annullare migliaia di voti anticipati per corrispondenza, invitando i loro sostenitori a votare in persona nell'Election day. In Pennsylvania la Corte suprema statale ha accolto la contestazione del partito repubblicano che gli ufficiali elettorali non devono contare le schede sui cui l'elettore non ha indicato la data sulla busta eterna, anche nel caso arrivi prima dell'Election day. Migliaia di schede sono già state accantonate, abbastanza per far cambiare una gara testa a testa. In Michigan Kristina Karamo, candidata repubblicana a segretaria di Stato, ha fatto causa agli ufficiali elettorali di Detroit, città fortemente dem, chiedendo di annullare le schede non votate in persona con un documento di identità, anche se in contrasto con i requisiti statali. In Wisconsin invece i repubblicani hanno ottenuto un successo legale in tribunale: i giudici hanno stabilito che alcune schede per posta non devono essere contate se l'indirizzo del testimone non è completo. Alcuni repubblicani vicini a Donald Trump hanno già cominciato a lanciare l'avvertimento che i risultati delle elezioni di Midterm dovrebbero arrivare entro la notte e che se dovessero tardare sarebbe molto sospetto. È il caso di Rudy Giuliani, l'ex avvocato del tycoon, e di Christina Bobb, uno degli attuali legali dell'ex presidente Usa.

Trump: farò grandissimo annuncio 15 novembre a Mar-a-Lago leggi anche Elezioni Usa Midterm, Trump: “Votateci per salvare sogno americano” Donald Trump in un comizio in Ohio ha detto ai suoi sostenitori: “Abbiamo bisogno di una vittoria a valanga, in modo che i dem non rubino o non trucchino le elezioni” e ha auspicato che l'esito della consultazione di Midterm arrivi presto e definendo "preoccupante" il voto anticipato. Il tycoon prevede una "ondata rossa repubblicana”. Nel comizio Trump ha anche definito la speaker della Camera americana Nancy Pelosi “un animale”. "Mi ha messo sotto impeachment per due volte, per nulla", ha aggiunto, quasi per giustificarsi. Il tycoon ha chiuso dicendo: "Farò un grandissimo annuncio il 15 novembre a Mar-a-Lago”, ventilando nuovamente la sua ricandidatura alla Casa Bianca. Trump ha quindi evitato di anticipare l'annuncio della sua ricandidatura nel comizio in Ohio, come suggerivano indiscrezioni di stampa. Arringando la folla per circa due ore, il tycoon ha mostrato nuovamente la slide di un sondaggio tra i possibili candidati repubblicani alla Casa Bianca che lo accredita di un 71% contro il 10% del governatore della Florida, Ron DeSantis, seguito dall'ex vicepresidente Mike Pence al 7% e dalla sua 'bestia nera' Liz Cheney al 4%, dato quest'ultimo in cui ha detto di non credere.