Usa, Elezioni Midterm 2022: Biden con la peggiore reputazione

Reputazione impattata dalla situazione economica

“Nonostante l’assalto a Capitol Hill non sia piaciuto a molti Repubblicani così come la brutta sentenza sull’aborto, e nonostante i tanti risultati concreti come il pacchetto economico di fondi Inflaction Reduction Act che stanzierà fondi senza precedenti per la lotta al cambiamento climatico e per la sanità, la reputazione del presidente Biden è in caduta libera non solo nei sondaggi ma anche per la sua reputazione, molto impattata dalla situazione economica” afferma Davide Ippolito, CEO di Reputation Research. “Nonostante la disoccupazione non è mai stata così bassa e i posti di lavoro siano stati tutti recuperati resta il problema dell’aumento consistente e costante del prezzo della benzina”.