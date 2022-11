Elezioni Usa Midterm, diritto all’aborto divide elettori. REPORTAGE

Dopo la sentenza della Corte Suprema i democratici hanno fatto della lotta pro-choice un cavallo di battaglia che avrebbe dovuto aiutarli nella corsa alle elezioni di metà mandato. In Florida, fino a giugno uno degli Stati più permissivi d'America in materia, da luglio è entrato in vigore l'House Bill 5, la legge voluta dal governatore DeSantis che punisce con pene fino a cinque anni chi procura o favorisce un aborto entro le quindici settimane di gravidanza

Negli scorsi mesi la Corte Suprema, a maggioranza conservatrice, ha rovesciato la sentenza Roe contro Wade, che negli Stati Uniti sanciva il diritto all'aborto. Da quel momento i democratici hanno fatto della lotta pro-choice un cavallo di battaglia che avrebbe dovuto aiutarli a passare più o meno indenni le elezioni di midterm, nonostante il basso tasso d'approvazione del presidente Biden (ELEZIONI MIDTERM: LO SPECIALE). A oggi, sembra non sia successo, nonostante centinaia di milioni spesi in spot e iniziative pro-choice. Negli Stati in bilico l'aborto è un tema sentito, ma da entrambi gli schieramenti, quindi il successo per i democratici non è scontato. Negli Stati tradizionalmente democratici, invece, gli elettori sanno che il diritto d'aborto dalle loro parti non è realmente in pericolo, quindi si concentrano su temi, per esempio l'economia, a proposito dei quali anche i moderati e gli indecisi non vedono di buon occhio il partito del presidente.