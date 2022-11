Midterm 2022, speciale maratona di Sky TG24 sulle elezioni USA in tv

Maratona elettorale su Sky TG24 per le elezioni americane di Midterm. Un lungo speciale, in onda dalle 23 di domani 8 Novembre alle 7 del mattino del 9, seguirà con ospiti e inviati le votazioni di metà mandato che si tengono tradizionalmente negli Usa dopo i primi due anni di presidenza. Al centro delle analisi dei commentatori in studio le conseguenze geopolitiche ed economiche, anche per l’Europa, di questa importante tornata elettorale che nei sondaggi vedrebbe l’attuale numero uno della Casa Bianca Joe Biden perdere terreno, mentre sarebbero in salita i consensi dei Repubblicani ( ELEZIONI USA MIDTERM, LO SPECIALE DI SKY TG24 – ELEZIONI MIDTERM USA, GRAFICI E MAPPE ).

Gli ospiti della maratona

Lo speciale sarà condotto Liliana Faccioli Pintozzi e Luigi Casillo mentre gli inviati sono Marco Congiu a Washington DC, Federico Leoni in Florida e Fabio Russomando a New York. A commentare e analizzare l’esito del voto, insieme al direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis, ci saranno Lorenzo Pregliasco, di Quorum Youtrend, Maria Latella, giornalista, Stefano Stefanini, senior advisor dell’Ispi, Maurizio Molinari, direttore di Repubblica; Davide Burani della American Chamber of Commerce in Italia; l’Ambasciatore Gianni Castellaneta; Arianna Farinelli, scrittrice; Giampiero Gramaglia, editorialista; Dan Gerstein, analista politico; Dino Borri, dirigente d’azienda; Gianluca Pastori, storico delle Relazioni internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.







La copertura di questa notte elettorale è il punto di arrivo di un conto alla rovescia che per una settimana ha visto la trasmissione di reportage sull’inflazione vissuta a New York, gli evacuati climatici della Louisiana, e sull’aborto in Florida, speranze e delusioni della Rust Belt in Pennsylvania, e un’intervista al Premio Pulitzer Lawrence Wright. Si tratta inoltre del punto di arrivo di un percorso di avvicinamento durato circa un anno caratterizzato dall’appuntamento mensile con l’approfondimento America Contro curato da Federico Leoni, che in ogni puntata ha affrontato i temi che maggiormente dividono l’opinione pubblica americana, disponibile anche in un podcast da quest’ultima settimana diventato quotidiano.







