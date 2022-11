Usa, il killer del liceo di Parkland condannato al carcere a vita

Mondo

Alla base del gesto dell’ex studente di 19 anni, potrebbe esserci proprio l’espulsione dalla scuola, come riferiscono la autorità che indagano sul caso. Intanto emerge che il diciannovenne sarebbe apparso in vari post su Instagram con delle armi in mano tra cui pistole e coltelli. Avrebbe anche descritto l'atto dello sparare come "una terapia" -