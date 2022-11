Da Parigi a Sydney, i 10 cimiteri più famosi nel mondo. FOTO

6/11 ©Getty

Nella lista c’è anche il cimitero di Aoyama: luogo tranquillo e ricco di tradizioni e storia, sorge in mezzo alla modernità di Tokyo. È il primo cimitero pubblico del Paese. È visitato da migliaia di persone, soprattutto durante la stagione della fioritura dei ciliegi, quando diventa ancora più incantevole. Una delle tombe più visitate è quella di Hachikō, il cane diventato famoso per la sua fedeltà al padrone, tanto da andare nel luogo in cui i due si incontravano per nove anni dopo la morte dell’uomo