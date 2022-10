Biden, dem Usa ritirano lettera con richiesta di trattare con Putin

Mondo

“Il rischio di un Armageddon nucleare è arrivato ai massimi livelli dai tempi della crisi di Cuba del ‘62”: ad una serata-raccolta fondi, Joe Biden descrive così le minacce attualmente in corso. Dichiarazioni che il Wall Street Journal ha criticato con durezza, scrivendo che “il presidente mostra la sua ansia”. E sulla necessità di un accordo, per evitare la terza guerra mondiale, è intervenuto anche Donald Trump, chiedendo “un accordo, subito” A cura di Valentina Clemente

“Ansia nucleare senza motivo” - Il Wall Street Journal ha pubblicato un editoriale nel quale critica con durezza il presidente Joe Biden, per aver evocato il rischio che il conflitto in Ucraina sfoci in un “Armageddon nucleare”. “Il presidente Biden non sarà mai un grande comunicatore ma il suo ultimo exploit a una campagna di raccolta fondi sulla minaccia dell’Armageddon nucleare non rassicurerà nessuno”, scrive la testata, “è riuscito principalmente a dimostrare la propria ansia, che non è il messaggio giusto da inviare a Vladimir Putin o al popolo americano”