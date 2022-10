Brasile, ex deputato filo-Bolsonaro spara sulla polizia

Infuria la polemica in Brasile dopo che Roberto Jefferson, ex deputato conservatore, ha sparato diversi colpi di fucile e ha lanciato delle granate contro gli agenti della Polizia federale che volevano arrestarlo. L’ex esponente del Partito laburista brasiliano, sostenitore di Bolsonaro, era agli arresti domiciliari da un anno per atti antidemocratici.

La revoca dei domiciliari

La Corte Suprema nella giornata di sabato aveva preso la decisione di portare Jefferson in prigione revocando i domiciliari a cui era sottoposto da gennaio. Il politico (e avvocato), con precedenti per corruzione e riciclaggio di denaro, scontava una pena per attacchi alla democrazia dall’agosto del 2021. Sabato il giudice Alexandre de Moraes ne aveva disposto nuovamente il ritorno in cella, nonostante la sue precarie condizioni di salute, per via dei pesanti insulti rivolti sui social alla collega del Supremo Tribunale Federale, Carmen Lucia. Ma quando gli agenti si sono presentati al suo domicilio, Jefferson si è opposto al mandato d’arresto aprendo il fuoco contro le forze dell’ordine. Si sarebbe trattato, secondo quanto riporta il quotidiano brasiliano Folha de São Paulo, di 20 proiettili e di due granate. Due agenti sono rimasti feriti nell’aggressione, ma non sono in gravi condizioni.