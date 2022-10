Corea del Nord, colpi d'artiglieria sulla zona cuscinetto con il Sud

Nuove tensioni agitano la penisola coreana. La Corea del Nord avrebbe sparato colpi di artiglieria in una zona cuscinetto al confine con la Corea del Sud, progettata per ridurre le tensioni tra i due Paesi. Lo ha riferito il Comando di stato maggiore congiunto di Seul, che accusa Pyongyang di aver violato l’accordo per la distensione militare del 2018. La replica del regime di Kim Jong-un: "Chiare provocazioni".

L’attacco

Intorno alle 22.00 di martedì (le 17.00 in Italia) lo Stato guidato da Kim avrebbe sparato cento colpi di artiglieria nel mar Giallo per poi esploderne altri 150 un’ora dopo vicino mare del Giappone e poi di nuovo un centinaio in mattinata. I proiettili, ha riferito la Yonhap, sono caduti nelle zone cuscinetto orientale e occidentale a nord della Northern Limit Line, stabilite in base a un’intesa del 2018 per la riduzione le tensioni militari.