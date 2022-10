7/9 ©Getty

La manifestazione è stata un successo perché architettata in maniera perfetta e fedele alle reali proteste. Mentre i duemila sfilavano al centro di New York, su Twitter, Instagram e TikTok giravano i contenuti a favore della finta protesta. All’arrivo in piazza, con una falsa contro-protesta organizzata per alzare il livello, dei finti manifestanti urlavano che “gli uccelli sono veri”