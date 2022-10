Raccolgono 150 kg di porcini in Francia, italiani rischiano l’arresto

Economia

Dalla Francia alla Germania, come i Paesi tagliano consumo di energia

I Paesi Ue hanno approvato il taglio della domanda di gas del 15% per il prossimo inverno, a causa del costo altissimo della materia prima e delle tensioni geopolitiche con Mosca. Intanto i 'big' dell’Unione si stanno muovendo

Il prezzo del gas alle stelle - e la possibilità che la Russia chiuda totalmente i rubinetti del gas diretto in Europa - è un problema non solo italiano, ma di molti Paesi dell’Ue. I “big” europei come Francia e Germania si stanno muovendo per affrontare il rischio in vista dell’inverno

GERMANIA - A Berlino, tra i Paesi più dipendenti dal gas russo prima dello scoppio della guerra in Ucraina, il prezzo dell’energia è esploso: come riporta il Sole24Ore, ha superato per la prima volta i 700 euro al Megawattora, 14 volte di più della media stagionale degli ultimi 5 anni. (In foto: il cancelliere tedesco Olaf Scholz)