Funghi porcini, come pulirli e cucinarli: 3 idee

Tre semplici idee per cucinare i funghi porcini

Porcini fritti

Tagli i funghi nel senso della lunghezza a fette larghe 1/4 di pollice, infarina le fette (se la farina non si attacca, immergile prima in acqua fredda, asciugale e poi infarinale) e immergile infarinate una alla volta in acqua fredda fino a inumidire appena la farina. Non inzupparle: è un passaggio che serve solo a renderle più croccanti. Friggi dunque le fette in olio bollente fino a doratura. Scola su carta assorbente, cospargi di sale e servi subito. Funzionerà bene anche con altri tipi di funghi.

Funghi porcini in umido

Un modo semplice per cucinare i funghi porcini è stufarli, così da poterli utilizzare sia come condimento per la pasta che come contorno per accompagnare un piatto principale sostanzioso (come una bistecca o roast beef). Ma, i funghi in umido, sono perfetti anche come condimento per crostini o come antipasto.

Zuppa di porcini

Mescola con altre varietà di funghi e cuoci in un brodo vegetale leggero. Qui il trucco è aggiungere una o due patate alla zuppa mentre cuoce e frullare alla fine per ottenere la consistenza desiderata.