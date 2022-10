Amazzonia, scienziati raggiungono l'albero più alto del mondo

Il gigante esemplare, che si trova nella riserva naturale del fiume Iratapuru, nel nord del Brasile, è un angelim vermelho e misura 88,5 metri di altezza: come un palazzo di 25 piani. Per raggiungerlo sono stati necessari tre anni di progetti, cinque spedizioni e due settimane di cammino attraverso la giungla

La spedizione del 12-25 settembre

I ricercatori hanno individuato per la prima volta l'enorme albero in immagini satellitari nel 2019, nell'ambito di un progetto di mappatura 3D. Un team di accademici, ambientalisti e guide locali ha organizzato una spedizione per cercare di raggiungerlo nel corso dello stesso anno. Dopo 10 giorni di cammino attraverso un terreno difficile però, esausti, a corto di provviste e con un membro del team che si è ammalato, hanno dovuto fare marcia indietro. Nel corso di altre tre spedizioni è stato possibile raggiungere altri alberi giganteschi, tra cui l'albero di noce del Brasile più alto mai registrato in Amazzonia (66 metri). Ma l'enorme angelim vermelho è rimasto irraggiungibile fino alla spedizione del 12-25 settembre: i ricercatori hanno percorso 250 chilometri in barca risalendo fiumi con rapide insidiose e altri 20 chilometri a piedi attraverso un terreno montuoso nella giungla per raggiungerlo.