Elezioni Brasile, oggi il voto: Lula in vantaggio su Bolsonaro

Sono oltre 156 milioni gli elettori chiamati alle urne per decidere se confermare l'attuale capo di Stato, espressione della destra, o portare il Paese a sinistra. L'eventuale ballottaggio è fissato per il 30 ottobre. I brasiliani votano oggi anche per il rinnovo del Congresso e per gli organi legislativi e i governatori dei 27 territori che formano lo Stato ascolta articolo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo È doppio l’appuntamento elettorale a cui sono chiamati oggi, 2 ottobre, oltre 156 milioni di brasiliani. Il Paese vota sia per le presidenziali – i candidati sono 11, ma la sfida è in realtà un duello tra il presidente in carica, Jair Bolsonaro, e l’ex capo di Stato Luiz Inácio Lula da Silva – sia per il rinnovo del Congresso. Si tengono poi anche le elezioni per i governatori e gli organi legislativi dei 27 territori che formano il Brasile. Nel caso in cui nessun nome in corsa per le cariche di capo di Stato e di governatore raggiungesse il 50% più uno dei voti si tornerebbe al voto domenica 30 ottobre.

La sfida per le presidenziali leggi anche Oggi in Brasile si vota. Gli elettori sono oltre 156 milioni: record Per la prima volta i brasiliani voteranno con il sistema di voto elettronico: i risultati delle presidenziali potrebbero arrivare nel giro di poche ore dalla chiusura delle urne. Il clima è teso. Sono mesi che Bolsonaro avanza dubbi su questa modalità di voto e ha già lanciato accuse preventive di possibili frodi. Al momento – stando a un sondaggio dell’istituto IPEC – a vincere, con il 51% dei voti, potrebbe essere Lula, espressione della sinistra in netta opposizione alla destra di Bolsonaro (che dovrebbe ricevere circa il 37% dei voti). Non è però detto che Lula ottenga il 51% delle preferenze. In Brasile vengono conteggiati solo i voti validi e il margine di errore ipotizzato è di due punti: Lula potrebbe quindi fermarsi al 49%, mentre Bolsonaro salirebbe al 39%. In questo caso si andrebbe al ballottaggio. Tra gli altri candidati ci sono anche l’ex ministro Ciro Gomes e la senatrice Simone Tebet, ma nessuno dei due – come anche tutti gli altri nomi in corsa – sembra avere i numeri nei sondaggi per costituire un'alternativa ai due principali sfidanti. Il prossimo capo di Stato si insedierà il 1° gennaio 2023.

Il voto in Brasile vedi anche Elezioni in Brasile, Bolsonaro e Lula si insultano in diretta tv In Brasile il voto è obbligatorio per i cittadini alfabetizzati, di maggiore età e con piena capacità legale. È invece facoltativo per chi ha tra i 16 e i 18 anni - si stima che quest'anno voteranno 2.042.817 di giovani per la prima volta - e per gli over 70. Chi non esprime la propria preferenza rischia di essere sanzionato con una multa. Nel Paese le elezioni si svolgono sempre la prima domenica di ottobre.