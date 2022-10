Domani in Brasile si vota. Gli elettori sono oltre 156 milioni: record

Si vota il nuovo presidente. Aumentano gli aventi diritto al voto tra i 16 ei 18 anni. I due principali rivali sono il presidente uscente Jair Bolsonaro e l'ex capo dello Stato Luiz Inacio Lula da Silva ascolta articolo Condividi

Record di iscritti in Brasile: 156 milioni rispetto alle ultime elezioni del 2018 in cui erano oltre 147 milioni. Secondo i dati diffusi dal Tribunale superiore elettorale è in forte crescita il numero dei nuovi elettori, tra i 16 e i 18 anni. Oltre 2 milioni i giovani attesi alle urne nei 500 mila seggi. Un aumento del numero dei seggi del 3% rispetto alle elezioni di quattro anni fa. Numeri da colosso che rendono ancor più complessa l'intera macchina organizzativa basata sul voto elettronico.



I candidati approfondimento Lula o Bolsonaro? Per chi votano i giocatori brasiliani Gli elettori domani sono chiamati a scegliere il nuovo presidente tra una rosa di 12 candidati. I due principali contendenti sono: il capo di Stato uscente di estrema destra Jair Bolsonaro e l'ex presidente di sinistra Luis Inacio Lula da Silva. L’attuale capo di Stato uscente Jair Bolsonaro punta al suo secondo ed ultimo mandato, ma i sondaggi non sono dalla sua parte. Lula finora avrebbe il 48 % dei voti validi, mentre Bolsonaro avrebbe il 34%. Seguono gli altri due aspiranti alla presidenza: Ciro Gomes (Pdt) con il 6%, e Simone Tebet (Mdb), con il 5%. Per essere eletto al primo turno bisogna ottenere almeno il 50% delle preferenze, altrimenti i due candidati rivali andranno al ballottaggio, il prossimo 30 ottobre.

Jair Bolsonaro approfondimento Brasile, la sfida di fuoco alla presidenza tra Lula e Bolsonaro 67anni, ex capitano dell'esercito, il presidente Jair Bolsonaro è soprannominato il “Donald Trump dei Tropici”. L’attuale capo di Stato conta sul sostegno degli evangelici ma rispetto a quattro anni fa la sua posizione è più debole. A gravare sarebbe stata la sua gestione catastrofica della pandemia. Scettico sul Covid-19 Bolsonaro ha sempre definito la malattia una "piccola influenza" rifiutando misure restrittive, invitando i brasiliani a continuare a vivere lasciando le loro case. Il Brasile è stato il secondo Paese più colpito al mondo dalla pandemia con oltre 686 mila morti da coronavirus.



Luiz Inacio Lula da Silva Settantasei anni, candidato del Partito dei lavoratori , ex presidente del Brasile dal 2003 al 2011, Lula ha scontato 19 mesi di carcere sulla base di accuse poi rivelatesi infondate. Domani se dovesse ottenere il 50% dei consensi potrebbe anche realizzare l'exploit di una vittoria al primo turno. Lula ha scelto come vice Geraldo Alckmin, ex avversario di destra alle presidenziali del 2006, devoto cattolico, governatore di San Paolo. Di Lula ha origini molto umili, figlio di una famiglia povera e analfabeta di Caetes, nello Stato brasiliano rurale di Pernambuco. A 7 anni si trasferisce nella città costiera di Santos, nello Stato di San Paolo, a 12 anni inizia a lavorare come lustrascarpe e venditore di strada. A 19 anni perse il mignolo della mano sinistra in una fabbrica dove lavorava e fu allora che entrò a far parte del sindacato di estrema sinistra.