Migranti, due naufragi in Grecia: 15 morti e almeno 80 dispersi

La tragedia in mare continua. Sono due gli episodi che hanno coinvolto i migranti, due diversi naufragi avvenuti nelle scorse ore nelle acque della Grecia, per un bilancio drammatico: 15 morti e almeno 80 dispersi. Secondo quanto riferito dai media locali, il primo episodio è avvenuto al largo dell'isola di Kythira, dove circa 70 persone risultano disperse mentre altre 30 sono state salvate e riportate a terra al porto del villaggio di Diakofti. In base alle ricostruzioni sulla barca a vela c'erano circa 95 persone. L'operazione combinata per i soccorsi ha coinvolto navi in mare, vigili del fuoco e polizia a terra (SEGUI LO SPECIALE MIGRANTI).