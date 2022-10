Corea del Nord, lanciati altri due missili verso il Mar del Giappone

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo



La Corea del Nord ha lanciato altri due missili balistici verso il Mar del Giappone. I nuovi lanci arrivano mentre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è riunito a New York per discutere della situazione: martedì scorso, infatti, in un altro test è stato lanciato un missile balistico a raggio intermedio che ha sorvolato il Giappone.