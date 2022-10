Sud Corea e Usa lanciano missili, uno si schianta a suolo per errore

Le esercitazioni

approfondimento

Corea del Nord lancia missile, allerta in Giappone

L'incidente ha coinvolto un missile balistico a corto raggio Hyumoo-2. Il missile si è schiantato all'interno di una base dell'aeronautica militare alla periferia della città. L'esercito ha fatto sapere che sta indagando sulle cause del "volo anomalo" del missile. In precedenza lo Stato Maggiore della Corea del Sud aveva annunciato che durante le esercitazioni congiunte erano stati lanciati con successo quattro missili Army Tactical Missile System (ATACMS) e un altro missile Hyumoo-2 in risposta alla provocazione del Corea del Nord. Pyonyang, infatti, ieri ha effettuato il primo test balistico in otto mesi, lanciando un missile IRBM che ha percorso circa 4.600 chilometri e ha sorvolato il Giappone.

Le esercitazioni Usa-Corea del Sud, ha spiegato alla Cnn il portavoce del Consigliere per la sicurezza nazionale John Kirby, “hanno dimostrato che abbiamo la preparazione militare per rispondere alle provocazioni della Corea del Nord, se esse arrivano".