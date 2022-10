Incidente sul set, accordo tra Baldwin e famiglia della vittima

Trovato un accordo tra Alec Baldwin e la famiglia di Halyna Hutchins. La direttrice della cinematografia era rimasta uccisa un anno fa da un colpo di arma da fuoco sparato da una pistola di scena, durante le riprese di "Rust" in cui Baldwin era sia produttore sia protagonista. Il vincitore di tre Golden Globe aveva dichiarato di non sentirsi responsabile dell'incidente, sostenendo di non aver premuto il grilletto. Baldwin ha sempre insistito sul fatto di non essere stato informato della presenza di armi vive, quindi cariche e pronte a esplodere colpi potenzialmente mortali.

La dinamiche dell'incidente e il processo

La pallottola, oltre ad uccidere la donna, aveva ferito di rimbalzo Joel Souza, regista della pellicola. La causa legale si era aperta a febbraio a Santa Fe contro Baldwin, la casa di produzione, e altre figure chiave del progetto cinematografico. Oggi il capitolo si chiude. Lo stesso Matthew Hutchins, compagno di Halyna, ha espresso il desiderio di lasciare alle spalle la vicenda prima possibile: “Non ho alcun interesse a fare recriminazioni o attribuzioni di colpa nei confronti dei produttori o di Baldwin. Tutti noi crediamo che la morte di Halyna sia stato un terribile incidente”, ha ribadito. Ha inoltre aggiunto di essere grato che il mondo del cinema si sia speso per omaggiare il lavoro della moglie. Sarà lui a prendere le redini del film, le cui riprese ricominceranno nel 2023. Dopo il raggiungimento dell’accordo, anche Souza ha voluto ricordare ancora una volta le qualità di Halyna: “talentuosa, gentile, creativa, fonte di incredibili energie positive”, ha sottolineato.

L'avvocato di Baldwin

L’avvocato dell’attore Luke Nikas ha rilasciato una dichiarazione al posto del suo assistito: “Durante questo difficile processo, il desiderio di tutti è stato quello di fare il meglio per il figlio di Halyna”.