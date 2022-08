3/9 Instagram

Toccante il video messaggio di Alec Baldwin su Instagram. "Voglio prendermi un minuto per dire quanto sono triste per la scomparsa di Anne Heche", ha detto l'attore per poi elogiare le qualità dell'attrice. "Era meravigliosa quando era sul palcoscenico. Poteva fare tutto. Lei era divertente, drammatica, era molte cose sul palco e nei film"

Addio ad Anne Heche, star di Donnie Brasco