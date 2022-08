Addio a Anne Heche, l'attrice aveva 53 anni

Che non ci fossero più speranze era già emerso nelle ultime ore, quando un portavoce dei familiari aveva parlato anche delle possibilità di donare gli organi: "È stata una sua scelta di donare i suoi organi e viene tenuta in vita per determinare se alcuni sono vitali" e non danneggiati irrimediabilmente, aveva spiegato. Il 5 agosto Heche si era schiantata con la sua Mini Cooper, che subito dopo aveva preso fuoco, contro una casa a Los Angeles. In seguito all'incidente era stata anche indagata per guida in stato di ebbrezza: i test tossicologici avrebbero rivelato la presenza nel suo sangue di cocaina. "Anne ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma, in condizioni critiche. Non dovrebbe sopravvivere", aveva fatto sapere la famiglia, ringraziando "tutti per i gentili auguri e preghiere per la guarigione di Anne, il personale dedicato e le meravigliose infermiere che si sono prese cura di Anne al Grossman Burn Center presso l'ospedale di West Hills". Anne "aveva un cuore enorme e toccava tutti quelli che incontrava con il suo spirito generoso. Sarà ricordata per la sua coraggiosa onestà e mancherà la sua luce" aveva aggiunto il portavoce della famiglia e degli amici.

Anne Heche è stata tra le prime star americane e fare coming out, parlando del suo legame con l'attrice Ellen DeGeneres. Nata in Ohio, conosciuta per il suo ruolo nella soap opera 'Another World', 'Destini' in Italia, per la quale ha vinto un Daytime Emmy nel 1991, ma anche per la serie Chicago PD, la Heche ha recitato in numerosi film degli anni '90, tra cui 'Le avventure di Huck Finn', 'Six Days, Seven Nights', 'Donnie Brasco' 'I Know What You Did Last Summer', fino al remahe di Psyco firmato da Guns Van Sant. E ancora Il tocco del diavolo, Sesso & Potere, L'ora della verità, 13 Minutes, uscito nel 2021. Il suo ultimo film è il thriller 'Girl in Room 13' in cui interpreta una madre alla ricerca della figlia scomparsa e Lifetime ha annunciato che andrà in onda a settembre 2022, come previsto.