La famiglia di Anne Heche: "Difficile sopravviva"

È arrivato in queste ore l'annuncio della famiglia dell'attrice statunitense che venerdì scorso è rimasta vittima di un gravissimo incidente stradale: “È cerebralmente morta” dichiarano i familiari, che sono pronti alla donazione di organi. Un rappresentante della famiglia ha raccontato della situazione critica al magazine americano Deadline

Purtroppo è difficile che Anne Heche possa sopravvivere, questo è il triste annuncio che arriva in queste ore dalla famiglia dell'attrice statunitense che venerdì scorso è rimasta vittima di un gravissimo incidente stradale. “È cerebralmente morta” dichiarano i familiari, che sono pronti all'espianto degli organi per donarli (secondo le volontà di Heche).



Un rappresentante della famiglia ha raccontato della situazione critica al magazine americano Deadline: “Anne ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma, in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva”.



E in queste ore starebbero valutando la possibilità di donare i suoi organi: "È stata a lungo una sua scelta di donare i suoi organi e viene tenuta in vita per determinare se alcuni sono vitali", queste le parole dei portavoce della famiglia di Heche, riportate prima da Deadline e poi dalla stampa internazionale.

Finché non sarà stabilito se sia possibile o meno donare gli organi che non sono stati danneggiati nell'incidente e nell'incendio avvenuto subito dopo l'impatto, Anne Heche continuerà a respirare grazie a un ventilatore polmonare artificiale.



"Anne aveva un cuore enorme e ha toccato tutti quelli che ha incontrato con il suo spirito generoso", afferma una dichiarazione degli amici e dei familiari dell'attrice.



L’incidente che ha coinvolto Anne Heche

approfondimento L'attrice Anne Heche in condizioni critiche dopo un incidente Risale allo scorso 5 agosto l’incidente dell’attrice, 53 anni. Anne Heche era a bordo della sua automobile, una Mini Cooper, e si è schiantata contro una casa a Los Angeles. Subito dopo l’impatto, la vettura ha preso fuoco. Le condizioni di Heche sono subito apparse estremamente gravi e già il 9 agosto, quattro giorni dopo l'incidente, il portavoce dell'attrice aveva annunciato un ulteriore peggioramento. Il 9 agosto è stata diffusa la notizia ufficiale relativa allo stato di coma in cui Anne Heche si trova.



“In seguito all'incidente era stata anche indagata per guida in stato di ebbrezza, i test tossicologici avrebbero rivelato la presenza nel suo sangue di cocaina”, riporta l’Ansa.



Chi è Anne Heche

approfondimento È morto il linguista Luca Serianni, era in coma dopo un incidente Anne Heche è un'attrice statunitense la cui fama è legata soprattutto al suo ruolo nella soap opera “Another World”, in Italia tradotta con il titolo di “Destini”. Per la sua interpretazione del doppio ruolo delle gemelle Marley e Vicky Hudson in questa soap (in cui ha recitato dal 1987 al 1991, prendendo parte a 69 puntate) ha vinto un Daytime Emmy nel 1991. Ha poi recitato in numerosi film degli anni '90, raggiungendo l’apogeo del successo nel 1997, anno in cui ha preso parte alle pellicole Donnie Brasco, So cosa hai fatto e Sesso & potere.