L'attrice Anne Heche in condizioni critiche dopo un incidente

I migliori film da vedere a agosto 2022 in streaming e al cinema. FOTO

Dal Clint Eastwood di “Cry Macho” al ritorno di David Cronenberg con “Crimes of the Future”: scopri i film da non perdere ad agosto

Frammenti dal passato - Reminiscence: dal 1 agosto su Sky. In un futuro disastrato dal riscaldamento globale, la popolazione si sente senza un futuro e, grazie a nuove tecnologie, rivive il passato per trovare conforto. Un “detective della mente” sfrutta questa tecnologia per indagare sulla scomparsa di una cliente

Cry Macho - Ritorno a casa: dal 8 agosto su Sky. Clint Eastwood è Mike Milo, un anziano allevatore di cavalli ed ex gloria del mondo dei rodei. A causa di un debito col suo capo, viene costretto a partire per il Messico per ritrovare il figlio dell’uomo e condurlo negli Stati Uniti