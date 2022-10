3/10 ©IPA/Fotogramma

Tra le voci più duramente critiche degli alti ufficiali di Mosca in zona c’è quella di Ramzan Kadyrov: il capo ceceno ha attaccato frontalmente il comandante del Distretto militare centrale, il generale Alexander Lapin, per il ritiro delle truppe da Lyman. Per Kadyrov Lapin avrebbe “dispiegato sul campo forze della autoproclamata Repubblica di Lugansk, ma non ha fornito loro le necessarie comunicazioni e i rifornimenti di munizioni"

Il leader ceceno Kadyrov manda i figli minorenni a combattere in Ucraina