Taiwan, Pentagono: non vediamo invasione imminente da parte della Cina

Secondo Lloyd Austin, Pechino sta cercando di far rientrare nella normalità le sue azioni intorno all'isola. E sulla guerra in Ucraina dice: "Le forze di Kiev stanno facendo progressi"

Il capo del Pentagono Lloyd Austin non vede una "invasione imminente" di Taiwan da parte di Pechino ma crede che il presidente cinese Xi Jinping usi la visita della speaker della Camera Nancy Pelosi il 3 agosto scorso nell'isola come una opportunità per "cominciare a tentare di creare una nuova normalita'" con le sue attività militari intorno a Taipei. Il segretario alla Difesa ha ribadito comunque alla Cnn che la politica Usa "One China" non è cambiata, dopo la promessa di Joe Biden di intervenire a difesa di Taiwan in caso di un attacco senza precedenti.

