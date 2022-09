Nord Stream, possibile attacco al gasdotto 1 e 2: cosa sta succedendo

Perdite di gas nelle condutture di Nord Stream 1 e 2 vicino all'isola danese di Bornholm nel Mar Baltico. La Danimarca alza il livello di vigilanza sulle sue infrastrutture energetiche. La Germania parla di danni dovuti agli attacchi della guerra russa in Ucraina. Il Cremlino: "Situazione senza precedenti che richiede un'indagine urgente" ascolta articolo Condividi

Continua la perdita di gas nel Mar Baltico. Dopo il calo di pressione registrato ieri lungo il gasdotto russo inattivo Nord Stream 2, nella zona a sud est dell’isola danese di Bornholm, oggi vengono segnalate perdite di gas anche nelle condutture di Nord Stream 1, sempre in mare, a Nord-Est dell'isola di Bornholm. A lanciare l’allarme è stata la Danimarca che fa sapere "gli incidenti sui due gasdotti non hanno alcun impatto sulla fornitura alla Danimarca". Il gasdotto Nord Stream 2 si estende per 1230 chilometri dalla Russia alla Germania, attraverso il Mar Baltico. Il gas non è mai stato importato perché Berlino ne ha bloccato l'uso in risposta all'invasione russa dell'Ucraina. Il Cremlino definisce la diminuzione della pressione sulle linee del gasdotto Nord Stream "una situazione senza precedenti che richiede un'indagine urgente". Lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, secondo quanto riferisce la Tass.

La causa dei guasti non è ancora nota approfondimento Gas, aumento record dopo l'annuncio di stop del gasdotto Nord Stream Sarebbero due le perdite nel gasdotto Nord Stream 1, anch'esso non operativo ma contenente gas come Nord Stream 2. Ad affermarlo il ministro danese per l'Energia, Dan Jorgensen. "E' troppo presto per dire qualcosa sulle cause degli incidenti" ha aggiunto sottolineando che sarà aumentato il livello di vigilanza del settore elettrico e del gas nel Paese nordico. Deve esserci un buco da qualche parte ma non si sa dove. Una delle fughe del Nord Stream 1 si è verificata nella zona economica esclusiva della Danimarca, l'altra in quella svedese secondo i due paesi. “Potrebbe essere che del gas è fuoriuscito in mare” fa sapere Ulrich Lissek, portavoce dell'operatore del gasdotto, Nord Stream 2 Ag . Se ciò avvenisse sulla terraferma verrebbe notato più facilmente. Essendo in mare, è più difficile individualizzare la perdita.



Berlino, cali di pressione dovuti ad attacchi approfondimento Guerra Ucraina Russia, Medvedev: Uso di armi nucleari se necessario “Le ragioni di questi incidenti sono oggetto di indagine", fa sapere Nord Stream Ag, il gestore dell’infrastruttura. L’azienda che ha sede in Svizzera riferisce che le condotte dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 hanno subito danni "senza precedenti" in un solo giorno. Dunque è impossibile stimare quando potrà essere ripristinata la capacità di funzionamento dei due. Per la Germania questa contemporanea interruzione dei due gasdotti è una “strana coincidenza”. Il governo federale tedesco ritiene possibile che i gasdotti siano stati danneggiati da attacchi. Lo scrive il quotidiano Tagesspiegel , citando le proprie fonti e aggiungendo che "si è verificato un calo di pressione nei due gasdotti a breve distanza l'uno dall'altro".