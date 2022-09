2/10 ©Getty

In vista ci sono infatti nuovi rincari per luce e gas: l'Arera, lautorità per l'energia, rifà i conti e a fine mese annuncerà l'adeguamento per le bollette. Questo in una situazione già complicata da un nuovo governo solo indicato dalle urne e un governo in carica ma solo per gli affari correnti

Caro energia, 9,8 miliardi per le bollette delle imprese