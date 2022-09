Giappone, proteste per i costi dei funerali di Shinzo Abe

Reduci dalle esequie della regina Elisabetta e dall'Assemblea Generale dell'Onu, molti leader si ritroveranno il 27 settembre a Tokyo per i funerali di Stato dell'ex premier giapponese Shinzo Abe. Ma se a Londra la morte della monarca ha unito l'intero Paese, la figura di Abe appare più divisiva. Il suo assassinio l'8 luglio scorso ha sconvolto i giapponesi, in un Paese poco abituato ad omicidi politici, con folle di cittadini che hanno espresso pubblicamente il loro dolore. Ma il funerale di Stato - a cui, per il governo italiano, sarà presente la ministra dell'Università Cristina Messa e poi l'ex premier Matteo Renzi - a molti appare eccessivo e troppo costoso, anche se Abe è stato il premier più longevo della storia del Giappone. E ieri addirittura un uomo di 70 anni si è dato fuoco per protesta davanti all'ufficio del primo ministro.