Draghi a Guterres: “Unica risposta è unire i nostri sforzi all’Onu”

“Siamo grati per la tua leadership. Sei un vero campione del multilateralismo”, ha detto il segretario generale dell’Onu al premier italiano durante un bilaterale. “Sono grato per quello che avete fatto per sbloccare il grano dai porti del Mar Nero e per quello che fate in Libia”, la risposta. Draghi, prima di partire per Roma, ha partecipato al ricevimento offerto da Biden. Un alto dirigente Usa: "Non crediamo che, a prescindere dal voto, l'Italia si sfilerà dalla coalizione occidentale che sostiene l'Ucraina” ascolta articolo Condividi

È finita la missione di Mario Draghi a New York, dove ha partecipato alla 77esima assemblea generale delle Nazioni Unite. Il premier italiano, prima della partenza per Roma, ha incontrato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres per un bilaterale. “Sei un vero campione del multilateralismo”, ha detto Guterres a Draghi. “L'unica risposta possibile è unire i nostri sforzi alle Nazioni Unite”, ha ribadito il presidente del Consiglio.

L’incontro tra Draghi e Guterres vedi anche Draghi all’Onu: “Fermi contro Putin, Italia resterà con Ue e Nato” “Siamo estremamente grati per la tua leadership a livello internazionale, per la capacità che hai avuto insieme all'Italia di portare avanti e sbloccare dossier molto importanti. Hai dato un contributo eccezionale. Sei un vero campione del multilateralismo”. Sono queste, secondo quanto riferiscono fonti presenti all'incontro, le parole rivolte da Guterres a Draghi durante il bilaterale al Palazzo di Vetro. “Questo è un momento in cui l'unica risposta possibile è unire i nostri sforzi alle Nazioni Unite. Mi ha colpito come in questi giorni, durante l'Assemblea Generale, molti discorsi abbiamo citato la Carta delle Nazioni Unite. Firmarla è stata una delle cose migliori che l'umanità abbia mai fatto. Questa istituzione dovrebbe avere sempre un ruolo guida”, è stata la risposta del premier italiano. Draghi, sempre secondo le fonti, ha poi aggiunto: “Sono estremamente grato per quello che tu personalmente e tutte le Nazioni Unite avete fatto per sbloccare il grano dai porti del Mar Nero e per quello che fate in Libia”. Nel corso del colloquio, Guterres ha sottolineato: “Cerchiamo di utilizzare tutti i margini possibili per renderci utili. Nel caso dello sblocco del grano nei porti del Mar Nero, il sistema delle Nazioni Unite ha lavorato e sta lavorando molto bene insieme". Il premier ha infine ribadito la disponibilità dell'Italia: "Fammi sapere cosa possiamo fare per promuovere ulteriormente la causa delle Nazioni Unite in Europa. Siamo a tua disposizione".

Ucraina, il saluto di Draghi a Olena Zelenska. Usa: “A prescindere da voto, Italia non si sfilerà” vedi anche Zelensky all’Onu: “Russia sia punita per i suoi crimini in Ucraina” Dopo il bilaterale con Guterres, Draghi ha lasciato il Palazzo di Vetro e ha partecipato al ricevimento al museo di Scienze naturali a Central Park offerto dal presidente Usa Joe Biden ai leader presenti all'Onu. Nel corso del suo ultimo intervento in plenaria, il premier italiano ha ribadito il sostegno dell'Italia all'Ucraina, confermato anche durante un breve saluto alla first lady ucraina Olena Zelenska. Zelenska ha ringraziato Draghi per il sostegno e per le parole pronunciate nel suo discorso, Draghi ha confermato alla moglie di Volodymyr Zelensky la vicinanza di Roma a Kiev. Sull’Ucraina, un alto dirigente della Casa Bianca ha detto: "Non crediamo che, a prescindere dall'esito del voto, l'Italia in qualche modo si sfilerà dalla coalizione occidentale dei Paesi che sostengono l'Ucraina”. Parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea dell'Onu, ha aggiunto: “Crediamo che neppure i nostri partner chiave in Europa lo pensino, anche se questo non significa che sarà esattamente lo stesso che con Draghi. Ma pensiamo che questa narrativa 'da fine del mondo’ sulle elezioni italiane non corrisponda con le nostre aspettative di cosa accadrà". Lo stesso dirigente ha poi sottolineato: “Chiunque diventerà il nuovo primo ministro in Italia, il presidente americano dovrà parlarci subito e prendere le misure di quella persona e stabilire cosa questo significherà”.