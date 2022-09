Camerun, cinque preti e una suora rapiti: bruciata una chiesa

In un grave attacco, i cui dettagli sono ancora tutti da definire, la chiesa di Santa Maria a Nchang, nella diocesi di Mamfe in Camerun è stata assaltata e bruciata nella scorsa notte da alcuni uomini armati non identificati. Il commando ha rapito cinque sacerdoti, una suora e due laici, probabilmente portati in un luogo sconosciuto nelle foreste circostanti il villaggio di Nchang. In un recente comunicato apparso su Twitter i vescovi hanno condannato l’atto come un “attacco odioso”. L'arcivescovo Andrew Nkea, che ha firmato la dichiarazione, non ha fornito ulteriori dettagli e non ha attribuito a nessuno in particolare l’attacco, sottolineando come i rapitori non abbiano fornito "alcuna ragione concreta" per quanto successo.