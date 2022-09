India, la singolare protesta di un attivista contro le buche

Nityananda Olakadu, che vive nel distretto di Udupi, nello stato del Karnataka, per segnalare il problema annoso delle buche che costellano la strada principale della zona si è rotolato per alcuni chilometri

L’attivista sociale indiano ha optato per una contestazione plateale: rotolarsi per terra in segno di contestazione per la situazione disastrata delle strade della zona. Nityananda Olakadu, ha poi spiegato il gesto in una conferenza stampa. In poche ore, il video della protesta, rilanciato sui social, ha attirato 50mila visualizzazioni ed è stato condiviso su Twitter 10mila volte.