In Inghilterra sono giorni di lutto nazionale. In attesa dei funerali della Regina che si terranno lunedì 19 settembre, le manifestazioni di rispetto e cordoglio si susseguono. La città di Liverpool è stata lo scenario di un tributo insolito perché celebrato interamente nelle acque del fiume che bagna la città

Ieri pomeriggio mentre le porte di Westminster Hall si aprivano all’immenso corteo di inglesi in fila da ore per dare l’ultimo saluto alla Regina, a Liverpool, nelle acque del fiume Mersey, si celebrava uno straordinario tributo acquatico. Venti imbarcazioni sono state protagoniste di una coreografica manifestazione di cordoglio nella suggestiva baia dove sfocia il Mersey. Le barche si sono riunite poco lontano dal molo sullo sfondo delle Tre Grazie, così sono noti i tre maestosi edifici della città che si affacciano sul fiume. Il sindaco del distretto Steve Rotheram ha spiegato la scelta di organizzare una simile cerimonia dicendo che una “vita incredibile” come quella della Regina dovesse essere celebrata con “un tributo unico” nel suo genere. Gli spettatori, intervistati dalla BBC, hanno descritto l'omaggio come “solenne e fantastico”. L'evento di Liverpool si è distinto per originalità e complessità tra i tantissimi tributi che arrivano da ogni parte del mondo a suon di inni e giochi di luci.