Morte Elisabetta II, annuncio in diretta delle tv (c’è anche Sky TG24)

La notizia della morte della Regina Elisabetta II, avvenuta l’8 settembre al Castello di Balmoral in Scozia, ha raggiunto immediatamente ogni angolo del mondo. La fine del suo lunghissimo regno, durato oltre 70 anni, è stata annunciata da una nota di Buckingham Palace diffusa via Twitter, e poi comunicata, come da tradizione, dalla Bbc. (ADDIO ALLA REGINA: LE NOTIZIE IN DIRETTA - LO SPECIALE DI SKY TG24 ).

L’annuncio della morte nelle tv di tutto il mondo

Il quotidiano britannico The Guardian ha raccolto in un video il momento in cui le televisioni di tutto il mondo hanno interrotto la normale programmazione per comunicare, in diretta, la notizia della morte di Elisabetta II. Nella carrellata di momenti, tratti da emittenti come Fox News negli Stati Uniti, France 24 e Ard in Germania, è presente anche l’annuncio di Sky TG24. È possibile vedere il video in testa a questo articolo o cliccando qui.