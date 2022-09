I funerali della Regina Elisabetta II si terranno tra dieci giorni

I britannici potranno porgere un ultimo saluto alla loro regina, infatti, la bara sarà esposta per quattro giorni, prima dei funerali. Dal momento che è morta in Scozia, ci sarà un primo omaggio proprio a Edimburgo, dove la salma sarà probabilmente esposta nella cattedrale di St Giles per consentire ai sudditi di onorare la monarca. Poi il feretro verrà trasportato a Londra, dove la salma sarà esposta nella vasta Westminster Hall, la sala medioevale nel Palazzo di Westminster (dove fu onorata anche la regina madre, nel 2002, davanti alla quale sfilarono oltre 200mila persone). Il feretro sarà portato a Westminster Hall da Buckingham Palace in una lenta processione, accompagnata da una parata militare e da membri della Famiglia reale (ADDIO ALLA REGINA, LO SPECIALE DI SKY TG24).