Usa, 15enne ucciso in sparatoria a Brooklyn dopo la scuola

Il ragazzo sarebbe stato colpito al termine delle lezioni mentre si trovava al McLaughlin Park di New York. Ad aggredirlo due uomini con cui il giovane avrebbe avuto una lite poco prima. Si indaga per risalire all'indentità degli assalitori ascolta articolo Condividi

Uno studente di 15 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un parco a Brooklyn, nella città di New York. La sparatoria è avvenuta il 7 settembre al McLaughlin Park appena 15 minuti dopo che l'adolescente era uscito da scuola alle 13.30 locali. Secondo le prime ricostruzioni, gli artefici dell’aggressione mortale sarebbero due uomini con cui il giovane aveva iniziato un’accesa discussione. Si indaga per scoprire eventuali legami con la vittima e risalire alla loro indentità.

La vicenda approfondimento Usa, record di sparatorie a Philadelphia: più di 1.400 feriti nel 2022 Come riporta la Cnn, il teenager era seduto su una panchina con due ragazze quando due giovani con il volto coperto da un passamontagna si sono avvicinati al gruppo: prima c'è stata una disputa verbale, poi una rissa culminata con l’estrazione di una pistola e l’esplosione di un colpo che ha raggiunto lo stomaco del giovane ferendolo mortalmente. I sospetti sono immediatamente fuggiti dal parco mentre per il 15enne, ricoverato d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo. Le autorità stanno indagando per capire se vittima e assalitori si conoscessero.

Paura per i giovani approfondimento Usa, va al Mc Donald's e spara a un impiegato: le patatine sono fredde "È sempre una preoccupazione tornare a scuola. Le vittime e gli autori di sparatorie sono sempre più giovani ed è una grande preoccupazione per noi", ha dichiarato il capo degli investigatori della polizia di New York, James Essig. Che ha anche spiegato come nel parco, al momento dello scontro a fuoco, fossero presenti almeno 30 persone.