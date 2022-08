Usa, va al Mc Donald's e spara a un impiegato: le patatine sono fredde

In un Mc Donald's di New York, a Brooklyn, il giovane è stato ferito gravemente da un cliente perché il cibo che aveva servito a sua madre non era della temperatura gradita

Il 20enne che ha sparato, noto alle forze dell'ordine per diversi reati diversi, è stato arrestato per tentato omicidio. Fermata anche la sua ragazza di 18 anni. La vittima, di 23 anni, è ricoverata in ospedale e lotta tra la vita e la morte. A New York quest'anno sono già 988 le persone uccise in sparatorie, secondo i dati del New York Police Department.