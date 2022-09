Johnson, addio a Downing St: “Fiero di quanto fatto. Appoggio a Truss"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Boris Johnson lascia la guida del governo inglese. Si è aperta con un discorso davanti al numero 10 di Downing Street l’ultima giornata da premier per l’ormai ex leader dei conservatori britannici, che si prepara a passare il testimone alla nuova premier Liz Truss, finora ministra degli Esteri. “È finita, gente”, ha detto Johnson alla stampa britannica, prima di rivendicare il successo di quanto fatto dalla sua squadra in tre anni di governo: la lotta al Covid-19, l’appoggio militare ed economico all’Ucraina in guerra contro la Russia, il raggiungimento del calo della criminalità nelle strade e del tasso di disoccupazione, il compimento della Brexit. Solo parole d’appoggio per Truss, che secondo Johnson “farà di tutto per il Paese”. L’ex capo del governo ha poi ringraziato il popolo inglese “per l’appoggio ricevuto” e ha detto che sosterrà Truss nel suo percorso politico da qui in avanti. Lui, invece, ha dichiarato di voler "tornare all'aratro" del lavoro politico dietro le quinte, confermando indirettamente di voler mantenere il suo seggio da deputato per garantire "il sostegno più fervido" alla sua erede.