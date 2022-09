Zelensky: "Russia prepara attacco energetico decisivo contro Europa”

Economia

Cosa succede se la Russia chiude il gas: gli scenari per Italia e Ue

Lo stop del gasdotto Nord Stream 1, imposto da Mosca in questi giorni, potrebbe diventare una misura permanente nei prossimi mesi. Gli Stati europei si preparano alle conseguenze. Secondo Tabarelli (Nomisma Energia), se la Russia chiude i rubinetti, da gennaio bisogna aspettarsi razionamenti: “Le scorte non basterebbero, nuovi rigassificatori solo in primavera”. Possibili anche ulteriori aumenti dei prezzi e crollo del Pil

La Russia ha bloccato in questi giorni le forniture di gas verso l’Europa, fermando il gasdotto Nord Stream 1. I motivi ufficiali sono che si sta svolgendo una manutenzione. E il 2 settembre Gazprom ha individuato nuovi problemi per cui "il trasporto di gas" è stato "completamente fermato". Gli Stati europei temono si tratti di una ritorsione per le sanzioni inflitte a Mosca per la guerra in Ucraina. La preoccupazione è che questa decisione diventi permanente o venga periodicamente usata di nuovo. E in vista dell’autunno questo potrebbe creare problemi all’Ue

Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha tracciato uno scenario di cosa potrà accadere all’Italia nei prossimi mesi. "Se la Russia chiudesse oggi il rubinetto del gas, con le scorte all'83%, all'inizio di gennaio saremmo costretti a razionare i consumi. Ma sarebbe meglio cominciare anche prima, per non dover tagliare pesantemente nei mesi più freddi. Quest'inverno non avremo ancora i due nuovi rigassificatori di Piombino e Ravenna, se va bene arriveranno a maggio”