Florida, Crist vince primarie democratiche: sfiderà DeSantis

Charlie Crist se la vedrà contro il governatore in carica, il repubblicano Ron DeSantis, uno dei papabili candidati alla Casa Bianca nel 2024. Sempre in Florida, Demings vince le primarie dem per il Senato e sfiderà Rubio. Gaetz, alleato di Trump, trionfa nelle primarie repubblicane per la Camera. A New York, Jerry Nadler batte Maloney nella consultazione dem per la Camera

Charlie Crist si aggiudica le primarie democratiche per il governatore della Florida, secondo le proiezioni dei media americani. Crist sfiderà in novembre l'attuale governatore dello Stato, il repubblicano Ron DeSantis, uno dei papabili candidati alla Casa Bianca nel 2024. Crist, un ex repubblicano che è poi passato ai democratici, si è presentato al voto forte dell'appoggio della Speaker della Camera Nancy Pelosi. Quando era ancora repubblicano è stato governatore della Florida per un mandato dal 2007 al 2011. Nel 2014 si era ricandidato alla guida della Stato ma aveva perso contro il repubblicano Rick Scott. Crist si è presentato agli elettori come un candidato non divisivo ma non ha risparmiato parole dure contro DeSantis, definendolo un "aspirante dittatore barbaro".

Le altre primarie in Florida

Sempre in Florida, Val Demings ha vinto le primarie democratiche per il Senato e in novembre sfiderà il senatore repubblicano Marco Rubio. Demings è l'ex capo della polizia di Orlando che è stata il manager del primo impeachment dell'ex presidente Donald Trump. Invece Matt Gaetz, fedelissimo di Donald Trump, ha vinto le primarie repubblicane per la Camera in Florida. La vittoria arriva nonostante le indagini nei suoi confronti per sfruttamento della prostituzione e rapporti sessuali con una minorenne. Trump ha esultato per l'esito delle primarie repubblicane con la vittoria dei suoi candidati. "Una serata fantastica con tutte vittorie, grandi candidati”.

Nadler vince primarie dem a New York

Jerry Nadler ha invece vinto le primarie democratiche per la Camera a New York battendo la rivale Carolyn Maloney, secondo le proiezioni di Cnn. Nadler e Maloney sono stati per anni alleati ma la redistribuzione dei distretti di voto li ha portati a scontrarsi. Con la sconfitta la trentennale carriera di Maloney in Congresso sembra ormai finita considerati i suoi 76 anni di età.