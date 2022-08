Usa, Liz Cheney sconfitta alle primarie nel Wyoming attacca Trump

Liz Cheney è stata sconfitta alle primarie repubblicane in Wyoming dalla candidata sostenuta da Donald Trump. "Gli Stati Uniti non possono essere governati da una folla aizzata sui social media”, ha poi detto nel suo discorso dopo la sconfitta. Intanto Trump attacca: "Il Dipartimento di Giustizia e l'Fbi quando hanno fatto irruzione a casa mia a Mar-a-Lago hanno afferrato tutto ciò che vedevano, proprio come farebbero dei criminali comuni: questo non dovrebbe accadere in America.