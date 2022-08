Florida, bloccata legge che vieta corsi su razzismo e diversità

Un giudice federale ha dichiarato incostituzionale l'Individual Freedom Act (IFA), meglio noto come “Stop Woke Act”, una legge varata dal governatore conservatore Ron DeSantis per impedire corsi sulla diversità o contro i pregiudizi nelle aziende

In Florida, un giudice federale ha bloccato una legge varata dal governatore ultra conservatore Ron DeSantis per impedire corsi sulla diversità o contro i pregiudizi nelle aziende. Secondo il giudice, la legge viola il primo emendamento della Costituzione Usa, quello sulla libertà di parola, stampa e religione, secondo quanto riporta Bloomberg. Il magistrato Mark Walker ha paragonato lo Stato al "Sottosopra", la realtà parallela e distorta che minaccia i personaggi della popolare serie Netflix “Stranger Things” .

Cosa dice la legge contestata

La legge, il “Stop Woke Act”, era stata firmata da DeSantis nell'ambito della sua campagna contro la “cultura woke” nelle aziende. Con “Woke", letteralmente “sveglio”, si intende uno stato d'allerta e contro razzismo, pregiudizi e ingiustizie sociali che ha preso piede negli Stati Uniti negli ultimi anni soprattutto attraverso il movimento per la difesa dei diritti degli afroamericani “Black Lives Matter”.

La sentenza

La sentenza di 44 pagine blocca l'applicazione di parti della legge. Il giudice distrettuale Walker ha affermato che l'Individual Freedom Act (IFA) della Florida, meglio noto come "Stop Woke Act", "discrimina sulla base del punto di vista in violazione del Primo Emendamento ed è inammissibilmente vago in violazione del Quattordicesimo Emendamento.” La legge, entrata in vigore il 1° luglio, ed pensata per prevenire insegnamenti o attività lavorative obbligatorie che suggeriscano che una persona sia privilegiata o oppressa in base necessariamente alla sua razza, colore, sesso o origine nazionale. Due datori di lavoro con sede in Florida che desiderano richiedere al proprio personale di frequentare corsi di formazione sulla diversità e l'inclusione e un consulente che fornisce tali istruzioni, hanno richiesto l'ingiunzione sulle parti della legge relative alla formazione aziendale.