Il 10 agosto diverse tonnellate di pesci morti sono state ripescate nel fiume Oder, nella parte polacca. Inizialmente l'ispettorato polacco per la difesa dell'ambiente ha spiegato che non si sapevano le cause. La prima ipotesi, non confermata, è che nel fiume sia stata scaricata una sostanza che in breve tempo - anche a causa della siccità e delle alte temperature - ha provocato un'eccessiva ossigenazione dell'acqua del fiume

