3/6 ©Ansa

"Le notizie non sono buone. Salman è attaccato a un respiratore, in questo momento non è in grado di parlare", ha fatto sapere l'agente dello scrittore, Andrew Wylie, dopo l'intervento chirurgico durato diverse ore. Ha aggiunto che la situazione per lo scrittore accoltellato al collo e all'addome è più grave di quanto non sembrasse. "Probabilmente perderà un occhio, i nervi del suo braccio sono stati recisi e il suo fegato è stato ferito e danneggiato", ha spiegato al New York Times