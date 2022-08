Salman Rushdie aggredito, polizia: colpito al collo con arma da taglio

Lo scrittore è stato vittima di minacce di morte a causa dei suoi scritti. È stato aggredito sul palco mentre stava per tenere una conferenza. L’aggressore è stato arrestato, Rushdie è stato portato in ospedale in elicottero

Lo scrittore Salman Rushdie, vittima di minacce di morte a causa dei suoi scritti, è stato attaccato sul palco durante un evento letterario alla Chautauqua Institution, di Chautauqua, nello stato di New York. Rushdie stava intervenire quando un uomo è salito sul palco e ha iniziato a colpirlo. La polizia ha fatto sapere che Rushdie è stato ferito al collo con un'arma da taglio. L’aggressore è stato arrestato. Secondo quanto scrive l'Independent online, Rushdie è riuscito ad alzarsi da solo dolo l’aggressione. È stato portato in ospedale in elicottero. Testimoni hanno riferito che aveva sangue sulle mani, secondo quanto riporta il Washington Post. Una foto scattata subito dopo l'aggressione mostra un agente della sicurezza con le mani sul petto di Rushdie mentre un altro gli tiene le gambe sollevate in aria.

Testimoni: “Rushdie soccorso dalle persone presenti”

Subito dopo essere stato aggredito, lo scrittore Salman Rushdie è stato soccorso dalle persone presenti che gli hanno sollevato in alto le gambe, presumibilmente per far arrivare più sangue al cervello. Lo riferiscono testimoni all'Associated Press. Erano centinaia le persone presenti al Chautauqua Institution, nello Stato di New York, per assistere alla conferenza dello scrittore nell'ambito di un festival letterario. Tutte sono state evacuate subito dopo l'aggressione.

Il libro di Salman Rushdie

Il libro di Salman Rushdie “The Satanic Verses” è stato bandito in Iran dal 1988, e molti musulmani lo considerano blasfemo. Un anno dopo il defunto leader iraniano Ayatollah Ruhollah Khomeini aveva emanato una fatwa, invocando la morte di Rushdie. L’Iran aveva anche offerto più di 3 milioni di dollari come premio per chi avesse ucciso Rushdie: lo riporta l’Associated Press.