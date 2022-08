Kosovo, premier Kurti: "Tensioni con la Serbia alimentate da Putin"

"Il rischio che scoppi un nuovo conflitto tra Kosovo e Serbia è alto. Sarei un irresponsabile se dicessi il contrario, soprattutto dopo che il mondo ha visto cosa ha fatto la Russia con l'Ucraina". Sono le parole del premier kosovaro Albin Kurti a Repubblica dopo le proteste dei giorni scorsi. Il motivo delle agitazioni dei giorni scorsi, dice Kurti, deriva dal settembre del 2021, quando "nell’ottica della reciprocità ho deciso di introdurre targhe temporanee per i serbi che entrano in Kosovo e loro hanno risposto facendo volare i Mig29 lungo il confine. Ora Kurti ha posticipato al primo settembre l’entrata in vigore dei provvedimenti su documenti e targhe kosovare che hanno provocato le proteste nel nord del Kosovo a maggioranza serba. "Nella terza settimana di agosto ci sarà un incontro a Bruxelles tra noi e i serbi su aspetti generali delle relazioni Kosovo-Serbia, spero che contribuisca a ridurre la tensione", spiega.

Questione di episodi

approfondimento

Viaggio in Kosovo, lacerato dai conflitti

"Prima dell’invasione dell’Ucraina le possibilità erano poche, ora la situazione è cambiata", aggiunge Kurti. Il primo episodio, conseguenza dell’idea fascista di panslavismo che il Cremlino ha, è stato l’Ucraina. Se avremo un secondo episodio, ad esempio in Transnistria, allora le probabilità che una terza guerra si sviluppi nei Balcani occidentali, e in Kosovo in particolare, saranno altissime". Il premier kosovaro spiega che è Mosca a comandare Belgrado nel rapporto con Pristina: "Il 25 novembre scorso il premier serbo Vucic era a Sochi: era il diciannovesimo incontro con Putin in dieci anni, in media si vedono due volte all’anno, non è normale per dei leader di governo".