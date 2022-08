13/13 ©Getty

Dal 2013 sono in corso tentativi di mediazione europei tra Kosovo e Serbia, che non hanno mai portato a risultati concreti. Pristina punta a entrare sia nella Nato che in Unione europea, dove cinque dei 27 Stati membri - Spagna, Romania, Cipro, Grecia e Slovacchia - non ne hanno mai riconosciuto l'indipendenza (in foto, la capitale del Kosovo, Pristina)