Germania, le e-mail di Scholz esaminate nelle indagini sul caso CumEx

Secondo la stampa locale, la polizia tedesca ha esaminato la posta elettronica del cancelliere tedesco dal 2015 in poi nell'ambito dell'inchiesta su una maxi-frode fiscale commessa da alcune banche. L'ipotesi è che abbia fatto pressione per favorire uno degli istituti incriminati. Lui nega ogni coinvolgimento: "Niente da nascondere"

La polizia tedesca ha esaminato le e-mail del cancelliere tedesco Olaf Scholz dal 2015 in poi nell'ambito delle indagini sul caso "CumEx Files", una frode fiscale commessa da alcune banche. Lo riporta il quotidiano Hamburger Abendblatt. I fatti risalgono a quando Scholz era ancora sindaco di Amburgo, carica che mantenne fino alla sua nomina nel 2018 a ministro delle Finanze nel governo di Angela Merkel. Lui nega: "Non c'è nulla da nascondere"

Lo scandalo

Emerso nel 2017, lo scandalo riguarda un ingegnoso schema di ottimizzazione fiscale messo in atto dalle banche per consentire agli investitori stranieri di ridurre le tasse sui dividendi. Un'inchiesta che ha visto mettere sotto accusa decine di persone in dieci Paesi, tra banchieri, commercianti, avvocati e consulenti finanziari. Tra gli istituti incriminati c'era ad esempio la Warburg di Amburgo, che avrebbe dovuto versare 47 milioni di euro alla città portuale tedesca, un rimborso al quale nel 2016 l'amministrazione aveva però rinunciato.