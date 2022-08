Brasile, campione mondiale di jujitsu Lo ucciso durante lite

Il campione mondiale di arti marziali, Leandro Pereira do Nascimento Lo, è stato ucciso durante una lite scoppiata a una festa a San Paolo, in Brasile, dove la leggenda brasiliana viveva. Lo, 33 anni, otto volte campione del mondo nel jujitsu in cinque categorie differenti, l'ultimo titolo conquistato a maggio, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile sparato da distanza ravvicinata da una persona. L'atleta aveva partecipato alla festa organizzata in un club esclusivo dove era in programma un concerto di musica pop.