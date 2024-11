Libertà, da oggi in libreria l'autobiografia di Angela Merkel

Disponibile da oggi in contemporanea in tutte le librerie di più di trenta paesi, il volume ha un approccio personalissimo. In queste memorie l'ex cancelliera racconta l'infanzia e la giovinezza, gli studi nella Ddr e quel drammatico 1989 in cui cadde il Muro e cominciò la sua vita politica

Angela Merkel si racconta nell'autobiografia politica “Libertà - Memorie 1954-2021”, scritta con Beate Baumann, sua consigliera politica di lunga data, da oggi acquistabile nelle librerie italiane per Rizzoli e disponibile in contemporanea in più di trenta paesi. "Nessuno come Angela Merkel ha rappresentato l'Europa negli ultimi decenni. La casa editrice Rizzoli è orgogliosa di pubblicare la sua autobiografia" afferma Massimo Turchetta, direttore generale e publisher di Rizzoli.

Settecento pagine

Con un approccio personalissimo in queste memorie racconta l'infanzia e la giovinezza, gli studi nella Ddr e quel drammatico 1989 in cui cadde il Muro e cominciò la sua vita politica. Merkel rende partecipi degli incontri e dei dialoghi con i potenti della Terra e, sulla scorta di importanti svolte nazionali, europee e mondiali, illustra con chiarezza e precisione come si sia arrivati a prendere le decisioni che influenzano la nostra epoca. Settecento pagine, con due inserti fotografici a colori di 16 pagine ciascuno, che consentono di gettare uno sguardo unico nel cuore del potere e un fervente appello in favore della libertà.